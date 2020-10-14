Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории. В статистику идут голы, забитые и в официальных, и в товарищеских матчах. Неймар забил 64 мяча и продолжает преследовать Лионеля Месси (71) и Пеле (77).
14 октября состоялся матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Перу и Бразилии. Встреча состоялась в городе Лима (Перу) на стадионе «Насьональ» и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2.
В составе победителей хет-триком отличился Неймар (дважды с пенальти) и ещё один гол забил Ришарлисон. За сборную Перу забили Андре Каррильо и Ренато Тапиа. В конце матча сборная Перу осталась вдевятером после удаления Карлоса Каседа и Карлоса Самброно.
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