Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных в истории. В статистику идут голы, забитые и в официальных, и в товарищеских матчах. Неймар забил 64 мяча и продолжает преследовать Лионеля Месси (71) и Пеле (77).



14 октября состоялся матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Перу и Бразилии. Встреча состоялась в городе Лима (Перу) на стадионе «Насьональ» и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2.



В составе победителей хет-триком отличился Неймар (дважды с пенальти) и ещё один гол забил Ришарлисон. За сборную Перу забили Андре Каррильо и Ренато Тапиа. В конце матча сборная Перу осталась вдевятером после удаления Карлоса Каседа и Карлоса Самброно.

Неймар обогнал Роналдо и занял второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии