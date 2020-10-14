Неймар обогнал Роналдо и занял второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

Завершился матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Перу и Бразилии. Встреча состоялась в городе Лима (Перу) на стадионе «Насьональ» и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2.

Хет-триком в этой встрече отличился Неймар. Таким образом, бразилец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в сборной Бразилии, забив 64 гола. Он обогнал Роналдо, у которого в активе 62 гола за сборную. Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сборной Бразилии Пеле, который забил 77 голов.

В следующем матче квалификации чемпионата мира 2022 года сборной Бразилии предстоит провести матч с национальной командой Венесуэлы. Игра пройдёт 12 ноября.