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Неймар обогнал Роналдо и занял второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

Неймар обогнал Роналдо и занял второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Перу и Бразилии. Встреча состоялась в городе Лима (Перу) на стадионе «Насьональ» и завершилась победой бразильцев со счётом 4:2.

Хет-триком в этой встрече отличился Неймар. Таким образом, бразилец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в сборной Бразилии, забив 64 гола. Он обогнал Роналдо, у которого в активе 62 гола за сборную. Возглавляет рейтинг лучших бомбардиров сборной Бразилии Пеле, который забил 77 голов.

В следующем матче квалификации чемпионата мира 2022 года сборной Бразилии предстоит провести матч с национальной командой Венесуэлы. Игра пройдёт 12 ноября.

Хет-трик Неймара помог сборной Бразилии обыграть Перу в матче отбора ЧМ-2022
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