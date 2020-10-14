Экс-тренер сборной России: буду удовлетворён ничьей с Венгрией, если хорошо сыграем

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче национальной команды с Венгрией в 4-м туре Лиги наций.
«Честно говоря, меня сейчас не особо волнуют победы. Они будут волновать, когда мы будем играть с Бельгией и Данией на чемпионате Европы. А сейчас идёт подготовка. Конечно, важно попасть в Лигу А, как Украина, которая сейчас играет с Испанией и Германией. Но мне важно качество игры. Сейчас понятно, что у нас есть преимущество в первом тайме, а дальше не хватает силёнок, уровня тренированности, потому что есть чемпионат России. Сёмин правильно говорил про матчи наших команд в Лиге чемпионов – мы же проиграли в беговой работе.
Думаю, что мы добьёмся победы над Венгрией. Хотя нас устроит любой результат, кроме поражения. Если будет ничья при хорошей игре, как в первом тайме предыдущего матча, то я буду удовлетворён. Но нужна стабильность, нельзя играть, как с венграми в прошлый раз, когда в первом тайме повели 3:0, а дальше вопрос оставался открытым. И с турками такая же ситуация – во втором тайме убили в болельщиках ту радость, которую они получили в первой половине матча», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Матч Россия – Венгрия пройдёт сегодня, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало – в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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