Россия — Венгрия: эксперты оценили шансы команды Черчесова выиграть матч Лиги наций

14 октября состоится матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.



Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Поставить на обе забьют можно за 2.06. На гол в первые 15 минут дают 3.50. Удаление идёт за 4.55, а пенальти — за 2.55.

Гол Артёма Дзюбы оценён в 2.10, гол Антона Миранчука — в 3.30.