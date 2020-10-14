Рой Кин — самый культовый капитан в АПЛ по версии Squawka. Виейра не вошёл в топ-5

Портал Squawka представил рейтинг самых культовых капитанов в истории английской Премьер-лиги в её нынешнем формате, с 1992 года.
Первое место занял бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, носивший повязку на рукаве с 1997 по 2005 год. В топ-3 также вошли два экс-защитника – Джон Терри («Челси») и Тони Адамс («Арсенал»). При этом места в первой пятёрке не нашлось бывшему хавбеку «канониров» Патрику Виейра.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)
2. Джон Терри («Челси»)
3. Тони Адамс («Арсенал»)
4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»)
5. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»)
6. Патрик Виейра («Арсенал»)
7. Алан Ширер («Ньюкасл Юнайтед»)
8. Венсан Компани («Манчестер Сити»)
9. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)
10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»)
11. Деннис Уайз («Челси»)
12. Стилян Петров («Астон Вилла»)
13. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)
14. Уэс Морган («Лестер Сити»)
15. Фил Невилл («Эвертон»)
16. Сами Хююпя («Ливерпуль»)
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