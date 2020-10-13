Джеррард — самый переоценённый игрок по версии Ace Football. Роналду и Месси — в топ-10
Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавил список самых переоценённых футболистов всех времён по версии Ace Football.
Издание провело опрос среди 6121 болельщика, попросив выбрать самого переоценённого футболиста в истории футбола. Затем список был сокращён до 20 кандидатов, и болельщикам предлагалось назвать игроков уже из предложенного списка.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: Стивен Джеррард (23,5% опрошенных), Поль Погба (22%), Пеле (20%), Килиан Мбаппе (19%), Диего Марадона (18%), Райан Гиггз (16%), Мохамед Салах (15,5%), Дэвид Бекхэм (15%), Криштиану Роналду (14%), Лионель Месси (13%).
Сейчас Стивен Джеррард работает в качестве главного тренера шотландского клуба «Рейнджерс».
France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории
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