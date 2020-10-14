Алексей Ионов близок к переходу из «Ростова» в «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может в скором времени покинуть команду.



Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, переходе 31-летнего футболиста с ростовчанами обсуждает «Краснодар». Переговоры находятся в активной фазе, и сделка может состояться уже в ближайшее время. При этом «Ростову» необходимо пробрести игрока на замену Алексею.



Ионов является воспитанником «Зенита», цвета которого защищал с 2007 по 2011 год, после чего перешёл в «Кубань». Спустя всего год хавбек перебрался в «Анжи», однако вскоре клуб поменял стратегию развития, и Алексей с несколькими партнёрами по команде ушёл в «Динамо». У бело-голубых его арендовывал ЦСКА, а в 2017 году Ионов перешёл в «Ростов».



В нынешнем сезоне полузащитник провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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