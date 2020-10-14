«Ростов» близок к покупке Терентьева за € 300 тыс. Чистяков перейдёт в «Зенит»

«Ростов» близок к выкупу защитника «Зенита» Дениса Терентьева за сумму около € 300 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в петербургском клубе.



В обратном направлении отправится защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. Сделкам между клубами сильно поспособствовало желание Терентьева уйти в «Ростов».



Ранее о переходах Терентьева и Чистякова сообщил «Рейтинг Букмекеров».



28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».



26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.