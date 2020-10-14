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«Ростов» близок к покупке Терентьева за € 300 тыс. Чистяков перейдёт в «Зенит»

«Ростов» близок к покупке Терентьева за € 300 тыс. Чистяков перейдёт в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» близок к выкупу защитника «Зенита» Дениса Терентьева за сумму около € 300 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в петербургском клубе.

В обратном направлении отправится защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. Сделкам между клубами сильно поспособствовало желание Терентьева уйти в «Ростов».

Ранее о переходах Терентьева и Чистякова сообщил «Рейтинг Букмекеров».

28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».

26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.

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