«Ростов» близок к покупке Терентьева за € 300 тыс. Чистяков перейдёт в «Зенит»

«Ростов» близок к выкупу защитника «Зенита» Дениса Терентьева за сумму около € 300 тыс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в петербургском клубе.
В обратном направлении отправится защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. Сделкам между клубами сильно поспособствовало желание Терентьева уйти в «Ростов».
Ранее о переходах Терентьева и Чистякова сообщил «Рейтинг Букмекеров».
28-летний Терентьев является воспитанником «Зенита», в составе которого начал карьеру в 2012 году. Поиграв в аренде за «Томь», футболист в 2015 году перешёл в «Ростов», где провёл два года и вернулся в стан сине-бело-голубых. В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Уфу».
26-летний Чистяков также начинал карьеру в «Зените», а впоследствии играл за «Шинник» и «Тамбов». За «Ростов» выступает с прошлого года.
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