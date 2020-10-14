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Роналду решил вернуться на карантин в Италию. Это может позволить ему сыграть с «Барсой»

Роналду решил вернуться на карантин в Италию. Это может позволить ему сыграть с «Барсой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, может покинуть расположение сборной Португалии.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере», 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану придётся находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Таким образом, есть вероятность, что, пройдя тест на COVID-19 за три дня до окончания карантина, форвард в случае отрицательного результата сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 28 октября в Турине.

О заражении Роналду коронавирусом стало известно накануне, 13 октября. При этом днём ранее он выложил совместное фото с партнёрами по сборной Португалии.

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