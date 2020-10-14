Кирьяков: Шварц в «Динамо»? Очередной эксперимент, нет предпосылок, что всё будет лучше

Бывший игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
«Только время покажет, верным ли было решение назначить Шварца. Мы привыкли к неожиданным решениям руководства «Динамо». Трудно сказать, почему нашим специалистам не доверяют. Наверное, из-за того, что в последнее время наши тренеры сменялись один за другим. Может, это сподвигло на назначение иностранного специалиста.
Мы давно ждём, когда у «Динамо» всё будет лучше. Пока же ничего не предвещает этого. Сейчас у нас будет немецкий тандем, посмотрим, к чему приведёт. Очередной эксперимент.
Кандидатура Бердыева? Надо с Курбаном Бекиевичем разговаривать, насколько у него было желание взяться за это непростое дело. Мало кому удавалось в «Динамо» достичь результата. Если предложение было, возможно, он сам отказался или же предложил сложные условия. Все мы знаем, что Бердыев приводит с собой много людей. Вряд ли сейчас какой-то клуб пойдёт на такое», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом Ариной Лавровой.
- 14 октября 2020
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