Кирьяков: Шварц в «Динамо»? Очередной эксперимент, нет предпосылок, что всё будет лучше

Бывший игрок московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.



«Только время покажет, верным ли было решение назначить Шварца. Мы привыкли к неожиданным решениям руководства «Динамо». Трудно сказать, почему нашим специалистам не доверяют. Наверное, из-за того, что в последнее время наши тренеры сменялись один за другим. Может, это сподвигло на назначение иностранного специалиста.



Мы давно ждём, когда у «Динамо» всё будет лучше. Пока же ничего не предвещает этого. Сейчас у нас будет немецкий тандем, посмотрим, к чему приведёт. Очередной эксперимент.



Кандидатура Бердыева? Надо с Курбаном Бекиевичем разговаривать, насколько у него было желание взяться за это непростое дело. Мало кому удавалось в «Динамо» достичь результата. Если предложение было, возможно, он сам отказался или же предложил сложные условия. Все мы знаем, что Бердыев приводит с собой много людей. Вряд ли сейчас какой-то клуб пойдёт на такое», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом Ариной Лавровой.

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