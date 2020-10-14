«Краснодар» и «Рубин» рассудит Вилков, ЦСКА и «Динамо» — Безбородов
Пресс-служба РФС опубликовала информацию о судейских назначениях на 11-й тур РПЛ.
Матч «Краснодар» и «Рубин» рассудит Михаил Вилков, ЦСКА и «Динамо» — Владислав Безбородов. Встречу «Ротор» — «Тамбов» обслужит Василий Казарцев, который был отстранён после скандального матча 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2).
На встречу «Химок» со «Спартаком» назначен Кирилл Левников, а на матч «Зенита» с «Сочи» — Сергей Иванов. На матче «Локомотива» и «Уфы» будет работать Павел Кукуян. Он же будет отвечать за VAR на встрече ЦСКА — «Динамо».
- 14 октября 2020
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