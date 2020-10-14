Ловрен, Влашич, Уремович — в стартовом составе Хорватии на матч с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Франции на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА.
Хорватия: Ливакович, Уремович, Вида, Ловрен, Баришич, Модрич, Влашич, Пашалич, Бадель, Перишич, Петкович.
Запасные: Грбич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Ковачич, Крамарич, Чолак, Будимир, Брадарич, Рог, Оршич, Мелняк.
Франция: Льорис, Варан, Лангле, Динь, Ф. Менди, Рабьо, Толиссо, Н'Зонзи, Гризманн, Марсьяль, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Эрнандес, Меньян, Павар, Кимпембе, Погба, Жиру, Коман, Ауар, Камавинджа, Зума, Бен-Йеддер.
Сборная Хорватии набрала 3 очка в трёх турах Лиги наций и занимает третье место в таблице группы 3 лиги А. Хорваты проиграли Португалии (1:4) и Франции (2:4) и обыграли Швецию (2:1). Французская сборная (7) сыграла вничью с португальцами (0:0), победила шведов (1:0) и хорватов (4:2) и располагается на втором месте в таблице.
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