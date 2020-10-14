Италия — Нидерланды: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Италии и Нидерландов на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Д'Амброзио, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Пеллегрини, Иммобиле.
Запасные: Сиригу, Краньо, Ачерби, Бираги, Флоренци, Манчини, Сенси, Локателли, Берарди, Капуто, Эль-Шаарави, Кин.
Нидерланды: Силлессен, Хатебур, ван Дейк, де Врей, Аке, Блинд, Вейналдум, Френки де Йонг, ван де Бек, Люк де Йонг, Депай.
Запасные: Бизот, Крул, Велтман, Вейндал, Коопмейнерс, Стротман, Бабель, Бергёйс, Мален, Промес, Стенгс.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Нидерланды. Обслужит матч английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировать будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.
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