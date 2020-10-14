Италия – Нидерланды: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Нидерланды в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: ТМ 2 гола за 2.50.



«Заметил, что топовые сборные в последнее время практически не выкладываются в подобных встречах. Яркий пример — матч французов с португальцами. Столько звёзд на поле, но смотреть это было невозможно. Никто не выкладывался, скорости максимально низкие. Если бы не техника игроков, то это уровень ФНЛ.



Ожидаю чего-то подобного и от матча в Италии. Голландцы играют максимально закрыто с Де Буром. В защите вроде бы все хорошо, но атака страдает. У меня есть ощущение, что если и здесь Де Бур не выиграет, то его уволят, как минимум начнутся поиски нового главного. С Куманом всё было хорошо, но он ушёл в «Барселону». Очень сложно сейчас голландцам найти нового специалиста, подходящего для сборной.



У итальянцев вроде всё хорошо. Но они играют ярко, когда соперник не закрывается. Когда оппонент играет от обороны, то и итальянцы делают ставку на строгость и аккуратность.



Так что здесь я бы сыграл «тотал меньше двух мячей». Не исключаю счёта 0:0», — сказал Титов.

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