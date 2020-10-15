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Андрей Семёнов: предъявить претензии сборной России не за что

Андрей Семёнов: предъявить претензии сборной России не за что
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной России Андрей Семенов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«Долго втягивались в игру. Венгры действовали агрессивно в первом тайме. Потом они подустали, и у нас стали появляться свободные зоны, стало получаться. Венгры отдали инициативу из-за физической усталости. Мы начали задавать темп. Мы ещё до матча знали, как будут действовать венгры. Не хватило гола, а так игра получалась, но не реализовали свои моменты

Хотелось, конечно, выиграть, заработать очки, закрепиться на первом месте. К сожалению, не получилось забить, и из-за этого немого смазанное впечатление. А так предъявить претензии сборной не за что. Все старались и бились», — приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Россияне нанесли 10 ударов по воротам. Соперники — шесть. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1:0.

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