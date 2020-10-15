Дешам: невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что Франция – чемпион мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Хорватии (2:1).
«Мы знали, что нас ждёт серьёзная битва. Мы начали очень хорошо. Жаль, что не повели в счете с разницей в два мяча – у Мбаппе был отличный шанс. Во втором тайме мы сделали то, что и нужно было сделать.
Для нас это было хорошее международное окно. Оно завершилось победой, это здорово. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира в 2018 году. На игру соперников тоже нужно смотреть», – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Хорватия (3) — на 3-м месте. В следующем туре Франция на выезде сыграет с Португалией, а Хорватия в гостях встретится со Швецией. Матчи состоятся 15 ноября.
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