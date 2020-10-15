Куртуа: Месси чуть более талантлив, Роналду – это про атлетизм

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался по поводу знаменитого соперничества нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



«Я думаю, что они оба из иного мира. По моему мнению, Криштиану – это про атлетизм, силу, скоростные данные. У него есть голевое чутьё, умение правильно выбирать позицию.



К Месси это тоже относится. Он чуть более талантлив, умеет неожиданно обыграть, уйти от четверых защитников на двух квадратных метрах.



Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против них. Конечно, они оба мне забивали», – цитирует Куртуа Cadena Ser.



Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт бельгийского голкипера с клубом действует до лета 2024 года.

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