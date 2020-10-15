Евсеев: было любопытно посмотреть, как Сёмин ведёт себя в прямом эфире

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свой первый опыт работы в качестве эксперта на матче сборной России.



«Вчера дебютировал в качестве эксперта на матче сборной. Работать со стадиона оказалось легче, чем из телестудии. И с компанией тоже повезло – Сёмин и Казанский были на высоте.



Мне было любопытно посмотреть, как Юрий Палыч ведёт себя в прямом эфире. Чувствуется большой опыт. В оценках, в словах. В вопросах, которые он задаёт до и во время эфира. Все высказывания обдуманны. Ничего лишнего. Только то, что может помочь сборной. То, что поддержит главного тренера.



Получил огромное удовольствие от вечера. Ничья не порадовала, хотелось увидеть голы и победу сборной. Но матч был тяжёлым. Тактически венгры отыграли грамотно, чувствуется работа итальянского тренера. Да и третий матч за неделю — это тяжело.



Остались на первом месте в группе. Всё решат ноябрьские матчи», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Юрий Сёмин — о матче с Венгрией: нормальная, рабочая ничья