Евсеев: было любопытно посмотреть, как Сёмин ведёт себя в прямом эфире

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свой первый опыт работы в качестве эксперта на матче сборной России.
«Вчера дебютировал в качестве эксперта на матче сборной. Работать со стадиона оказалось легче, чем из телестудии. И с компанией тоже повезло – Сёмин и Казанский были на высоте.
Мне было любопытно посмотреть, как Юрий Палыч ведёт себя в прямом эфире. Чувствуется большой опыт. В оценках, в словах. В вопросах, которые он задаёт до и во время эфира. Все высказывания обдуманны. Ничего лишнего. Только то, что может помочь сборной. То, что поддержит главного тренера.
Получил огромное удовольствие от вечера. Ничья не порадовала, хотелось увидеть голы и победу сборной. Но матч был тяжёлым. Тактически венгры отыграли грамотно, чувствуется работа итальянского тренера. Да и третий матч за неделю — это тяжело.
Остались на первом месте в группе. Всё решат ноябрьские матчи», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 15 октября 2020
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