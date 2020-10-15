Полузащитник Сергей Ерёменко близок к переходу в «Оренбург». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, близкие к игроку. Ранее Ерёменко выступал за «Спартак-2», а сейчас принадлежит «Спартаку» из Юрмалы.
Сергей Ерёменко дебютировал в большом футболе в 15 лет, сыграв в составе финской команды «Яро». В августе 2016 года он перешёл в «Базель», а впоследствии играл за молодёжный состав швейцарского клуба. Сергей является младшим братом полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.
В России полузащитник провёл 22 матча и забил один мяч. Ерёменко не имеет игровой практики с августа. В текущем сезоне Сергей провёл за «Спартак» из Юрмалы 16 матчей и отдал две результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 150 тыс.
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