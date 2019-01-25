С. Ерёменко перешёл в финский клуб, который тренирует его отец

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Ерёменко перешёл в финский клуб СИК. Об этом сообщил официальный сайт команды, тренером которой является отец футболиста Алексей Ерёменко.

Красно-белые арендовали 19-летнего футболиста у юрмальского «Спартака» в феврале. Срок арендного соглашения был рассчитан до 31 декабря 2018 года. В этом сезоне полузащитник выступал за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге. Сергей принял участие в семи матчах (шесть – в основном составе), но результативными действиями не отметился.



Сергей Ерёменко дебютировал в большом футболе в 15 лет, сыграв в составе финской команды «Яро». В августе 2016 года он перешёл в «Базель», а впоследствии играл за молодёжный состав швейцарского клуба.

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