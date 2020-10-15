РФС может подать заявку на проведение группового этапа молодёжного Евро-2021

Российский футбольный союз может подать заявку на проведение группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года.
«Рассматриваем возможность подачи заявки на проведение группового этапа молодёжного Евро-2021», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в службе коммуникаций РФС.
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд должен пройти с 9 по 26 июня 2021 года. В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся после 1 января 1998 года. Хозяйками турнира являются Венгрия и Словения. Принимающие города — Будапешт, Секешфехервар, Сомбатхей, Любляна, Марибор и Целе.
Напомним, что молодёжная сборная России пробилась в финальный турнир впервые с 2013 года. Тогда россияне не сумели выйти из группы, проиграв все три матча.
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