Источник: «Ростов» купил 18-летнего шведа почти за € 3 млн
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович перешёл в «Ростов», утверждает Expressen.
По данным источника, российский клуб заплатил за футболиста 30 млн шведских крон (около € 2,88 млн). Сделка между клубами завершена, и, как ожидается, в ближайшее время о ней будет объявлено официально. Переговоры продолжались несколько недель и завершились сегодня, 15 октября.
18-летний Гигович является воспитанником «Хельсингборга». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Швеции (10 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Гигович вызывался в юношескую сборную Швеции U17, в составе которой провёл семь матчей без результативных действий.
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