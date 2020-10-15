Источник: «Ростов» купил 18-летнего шведа почти за € 3 млн

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович перешёл в «Ростов», утверждает Expressen.

По данным источника, российский клуб заплатил за футболиста 30 млн шведских крон (около € 2,88 млн). Сделка между клубами завершена, и, как ожидается, в ближайшее время о ней будет объявлено официально. Переговоры продолжались несколько недель и завершились сегодня, 15 октября.

18-летний Гигович является воспитанником «Хельсингборга». В прошлом сезоне хавбек принял участие в 14 матчах чемпионата Швеции (10 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые карточки. Гигович вызывался в юношескую сборную Швеции U17, в составе которой провёл семь матчей без результативных действий.