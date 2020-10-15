Полузащитник «Норчёпинга» Понтус Альмквист близок к переходу в «Ростов». Стороны согласовали условия трансфера. Сделка будет завершена в ближайшее время, сообщает Expressen.



Альмквист перешёл в «Норчёпинг» в 2016 году. За клуб 21-летний полузащитник провёл 30 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Игрок выступал на правах аренды за «Варберг», «Норрби» и «Сильвию». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Норчёпинг» 22 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Альмквист выступает за молодёжную сборную Швеции. В стане национальной команды Понтус провёл две встречи, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Альмквиста в € 250 тыс.

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