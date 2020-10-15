Бакаев опубликовал фото с Оздоевым и дзюдоистом Халмурзаевым

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев сфотографировался с партнёром по сборной, хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым и дзюдоистом Хасаном Халмурзаевым.

«Всегда приятно встретить вдали от малой родины своих братьев-земляков! Со мной на фото люди, которые достигли невероятных высот в своих видах спорта и которые вдохновляют тысячи мальчишек на ведение здорового образа жизни», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина».

Россия, набрав 8 очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на втором месте. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи состоятся 15 ноября.