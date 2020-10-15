Алексей Ионов перешёл в «Краснодар»

«Краснодар» объявил на своём официальном сайте о переходе полузащитника «Ростова» и сборной России Алексея Ионова.

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца весны 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарского клуба.

31-летний Ионов является воспитанником «Зенита», цвета которого защищал с 2007 по 2011 год, после чего перешёл в «Кубань». Спустя всего год хавбек перебрался в «Анжи», однако вскоре клуб поменял стратегию развития и Алексей с несколькими партнёрами по команде ушёл в «Динамо». У бело-голубых его арендовал ЦСКА, а в 2017 году Ионов перешёл в «Ростов».



В нынешнем сезоне полузащитник провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.