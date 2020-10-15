Дмитрий Чистяков перешёл в «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил на своём официальном сайте о переходе защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона с правом выкупа», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

26-летний Чистяков является воспитанником «Зенита», но за основной состав клуба он не провёл ни одного матча. В «Ростов» защитник перешёл летом 2019 года из «Тамбова», сумма трансфера составила € 125 тыс. В нынешнем сезоне Чистяков принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 90 минут, но результативными действиями не отметился.