ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с «Динамо»
Пресс-служба московского ЦСКА на своей странице в «Твиттере» опубликовала фотографии с тренировки команды в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо».
ЦСКА проведёт матч с «Динамо» на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча состоится 18 октября. Начало — в 16:30 мск.
Во время международной паузы ЦСКА и тульский «Арсенал» провели товарищеский матч. Встреча проходила на базе «армейцев» в Ватутинках и завершилась со счётом 1:1.
Московский ЦСКА набрал 19 очков в 10 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 21 очко в 10 встречах. «Динамо» (17) — на шестом месте.
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