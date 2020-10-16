«Взгляните на эту красоту». «Спартак» напомнил о голе Мозеса в ворота «Рубина»
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала гол нигерийского новичка команды Виктора Мозеса в ворота казанского «Рубина».
«Виктор Мозес уже однажды играл против клуба из РПЛ! Взгляните на эту красоту в ворота «Рубина». Ждём повторения в этом сезоне», — говорится в официальном «твиттере» «Спартака».
Права на видео принадлежат UEFA.
4 апреля 2013 года лондонский «Челси» играл с «Рубином» в 1/4 финала Лиги Европы. Английский клуб в первом матче победил со счётом 3:1, а второй гол в ворота казанцев забил Мозес. Нигериец стал автором забитого мяча и в ответном матче, в котором победу со счётом 3:2 одержал «Рубин».
29-летний Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.
«Спартак» заявил 20-летнего защитника Никиту Ходорченко
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