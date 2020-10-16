«Работа в разгаре». Баринов опубликовал фото с тренировки

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы, опубликовал фотографию с тренировки на велотренажёре.

«Работа в разгаре», — написал Баринов на своей странице в «Инстаграме».

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов». 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).

Ранее 23-летний полузащитник московского «Локомотива» опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он занимается с футбольным мячом.