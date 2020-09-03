Баринов тренируется с мячом через полторы недели после разрыва «крестов». Видео
23-летний полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он занимается с футбольным мячом.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв «крестов».
28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима (Италия).
В сезоне-2020/2021 «железнодорожники» набрали восемь очков за шесть туров Российской Премьер-Лиги и расположились на восьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с Ростовом.
Видео можно посмотреть в "инстаграме" Дмитрия Баринова
Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке в римской клинике
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