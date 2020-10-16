«Кристал Пэлас» намерен заполучить вратаря «Сток Сити» Джека Батлэнда

Лондонский «Кристал Пэлас» рассчитывает заключить сделку по переходу 27-летнего английского вратаря «Сток Сити» Джека Батлэнда, утверждает The Telegraph.
Рой Ходжсон готов дать шанс Джеку Батлэнду сразиться за место в основе «орлов» с Винсенте Гуайта после того, как 27-летний голкипер вступил в конфликт с руководством «Сток Сити».
В 2012 году Ходжсон доверился Батлэнду и позволил провести дебютный матч за сборную Англии. С тех пор он провёл в общей сложности 9 матчей за сборную, но не выступал на международной арене в течение последних двух лет, а его место занял Джордан Пикфорд. В этом сезоне он потерял место и в основе «Сток Сити».
Сообщается, что первоначальная структура сделки будет подразумевать аренду 27-летнего голкипера. Однако ситуация с истекающим контрактом через год, даёт возможность развития и другим вариантам в этой сделке.
Напомним, что завтра, 16 октября, закрывается окно внутренних переходов из низших дивизионов Англии в Премьер-лигу.
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