«Ты всегда был на шаг впереди». Титов поздравил Тихонова с днём рождения

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поздравил экс-одноклубника Андрея Тихонова с днём рождения. 16 октября ему исполнилось 50 лет.



«Валерьевич!!! Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее, и ты всегда будешь ВЕЛИКИМ ТИХОНОВЫМ!!! С юбилеем, Андрей Валерьевич», — написал Титов в «инстаграме».

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Титова.

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провёл в московском «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провёл 29 матчей и забил один гол.



В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея». Под его руководством клуб провёл лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу за счёт правила выездного гола уступил тульскому «Арсеналу».



В 2017 году Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.