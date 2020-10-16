Тедеско прокомментировал переход Мозеса в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о переходе в клуб полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».
«Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в «Спартак». В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, 29-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.
В минувшем сезоне Мозес играл за «Интер» на правах аренды. Ранее хавбек выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.
- 16 октября 2020
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
13:51
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
11:51
-
11:26
-
11:24
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:21
-
10:12