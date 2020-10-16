Тедеско прокомментировал переход Мозеса в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о переходе в клуб полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».



«Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в «Спартак». В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, 29-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.



В минувшем сезоне Мозес играл за «Интер» на правах аренды. Ранее хавбек выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.

«Взгляните на эту красоту». «Спартак» напомнил о голе Мозеса в ворота «Рубина»