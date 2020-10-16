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Николич: я не тот тренер, который будет отталкиваться от интересов болельщиков

Николич: я не тот тренер, который будет отталкиваться от интересов болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал стиль игры «железнодорожников».

«Говорил ли я когда-нибудь по поводу атакующего футбола? Никогда. Я говорил наоборот.

Атакующий футбол интересен прежде всего болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться.

Легко сказать: «Мы будем играть в красивый атакующий футбол». А что получится на поле? А самое существенное в футболе — результат. Иногда получается сыграть красиво, иногда — не очень. Иногда игра даётся трудно, иногда — очень легко. Атакующий футбол — не так важно. Главное, чтобы в конце был результат», — сказал Николич в интервью на YouTube-канале Nobel.

Сербский специалист возглавил «железнодорожников» 1 июня. Ранее Николич работал наставником в венгерском клубе «МОЛ Фехервар», «Партизане», «Олимпии» (Любляна), «Войводине», «Раде» и сборной Сербии U19.

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