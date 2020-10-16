Николич: Кокорин был готов перейти в «Локомотив». Я хотел его ещё три месяца назад

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как сорвался трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Я хотел Кокорина. Что поделать? Кокорин — российский игрок. Поменялся лимит на легионеров в этом сезоне. Для нас было бы здорово подписать Кокорина в начале трансферного окна.
Я хотел его ещё три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить и другие позиции иностранцами. Это было важно, но не получилось. И что теперь?
Я лично говорил с Кокориным. Раз или два. Он хороший парень, был готов прийти к нам. Но я повторю, это было три месяца назад. Проехали», — сказал Николич в интервью на YouTube-канале Nobel.
2 августа «Спартак» официально объявил о переходе Александра Кокорина. Нападающий подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит».
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