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Николич: Кокорин был готов перейти в «Локомотив». Я хотел его ещё три месяца назад

Николич: Кокорин был готов перейти в «Локомотив». Я хотел его ещё три месяца назад
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как сорвался трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Я хотел Кокорина. Что поделать? Кокорин — российский игрок. Поменялся лимит на легионеров в этом сезоне. Для нас было бы здорово подписать Кокорина в начале трансферного окна.

Я хотел его ещё три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить и другие позиции иностранцами. Это было важно, но не получилось. И что теперь?

Я лично говорил с Кокориным. Раз или два. Он хороший парень, был готов прийти к нам. Но я повторю, это было три месяца назад. Проехали», — сказал Николич в интервью на YouTube-канале Nobel.

2 августа «Спартак» официально объявил о переходе Александра Кокорина. Нападающий подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1». С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит».

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