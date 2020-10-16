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Павел Могилевец подписал контракт с «Химками»

Павел Могилевец подписал контракт с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец перешёл в «Химки». Контракт 27-летнего игрока с подмосковным клубом заключён сроком на один год, сообщает пресс-служба красно-чёрных в «Твиттере».

«Чемпионат» ранее сообщал, что полузащитник подпишет контракт с «Химками».

Могилевец защищал цвета «Рубина» с прошлого года. Хавбек является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 27-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России.

В нынешнем сезоне Могилевец в составе «Рубина» принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 8 минут, и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.

Павел Могилевец перейдёт из «Рубина» в «Химки»
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