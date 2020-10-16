Тедеско: встреча с Романцевым? Если будет возможность пожать руку живой легенде, соглашусь

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о потенциальной встрече с легендарным наставником красно-белых Олегом Романцевым.
«Встретиться с Романцевым? Конечно. Если появится возможность пожать руку живой легенде, безусловно, соглашусь», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые один раз стали чемпионами СССР и восемь раз – чемпионами России, а также завоевали Кубок СССР, три Кубка России и доходили до полуфинала Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.
Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» год назад. После 10 туров команда занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.
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