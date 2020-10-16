Форлан: Кавани похож на Ибрагимовича

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Эдинсоне Кавани.



«Эдинсон по-прежнему великий игрок. Я не вижу упадка. Думаю, он лучший игрок „Манчестер Юнайтед“, каким был и Златан. Они похожи. Он покажет пример другим футболистам. Уверен, он окажет положительное влияние на молодых футболистов „Манчестер Юнайтед“. Кавани — победитель, который выиграл множество трофеев. Он силён, и его физиология подходит для английского футбола. Он быстрый и мотивированный на борьбу», — приводит слова Форлана Goal.com.

Напомним, Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» 6 октября. Уругваец перешёл в клуб на правах свободного агента. Ранее Кавани играл за «Пари Сен-Жермен».