Бувач: Филипп очень любит «Динамо», он был полон мотивации играть хорошо

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, как клуб решил отдать нападающего Максимилиана Филиппа в аренду в «Вольфсбург».
«Это было обоюдное желание. Филиппу нужен новый вызов, он хочет сменить обстановку. Соответственно, мы не стали чинить ему препятствий. «Вольфсбург» проявил к нему интерес — вот и оформили сделку. Аренда с правом выкупа.
Взяли за € 20 млн, а отдадим за 12? Я считаю, что так ставить вопрос некорректно. Далеко на всегда потерянное или приобретённое измеряется математическими действиями. Сложили, вычли… Вот вы купили новую машину, скажем. Несколько лет ей активно пользовались. А потом продаёте — цена будет прежняя или упадет?
Мы говорим на одном языке? Конечно, мы с ним общались. Но тут нет какого-то волшебного средства, чтобы помочь. Поверьте, Филипп очень любит «Динамо», у него отличные отношения с партнёрами, тренером. И, конечно, он был полон мотивации играть хорошо. Понимаю, что от него ждали большего. Как и то, что когда платят такие деньги, — болельщики хотят видеть голы и вообще классную игру. И Филипп это понимал. Да, не всё получилось, но так бывает», — цитирует Бувача Sport24.
- 16 октября 2020
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:17
-
17:04
-
16:34
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
16:11
-
15:58
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
13:51