Бувач: Филипп очень любит «Динамо», он был полон мотивации играть хорошо

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, как клуб решил отдать нападающего Максимилиана Филиппа в аренду в «Вольфсбург».

«Это было обоюдное желание. Филиппу нужен новый вызов, он хочет сменить обстановку. Соответственно, мы не стали чинить ему препятствий. «Вольфсбург» проявил к нему интерес — вот и оформили сделку. Аренда с правом выкупа.



Взяли за € 20 млн, а отдадим за 12? Я считаю, что так ставить вопрос некорректно. Далеко на всегда потерянное или приобретённое измеряется математическими действиями. Сложили, вычли… Вот вы купили новую машину, скажем. Несколько лет ей активно пользовались. А потом продаёте — цена будет прежняя или упадет?



Мы говорим на одном языке? Конечно, мы с ним общались. Но тут нет какого-то волшебного средства, чтобы помочь. Поверьте, Филипп очень любит «Динамо», у него отличные отношения с партнёрами, тренером. И, конечно, он был полон мотивации играть хорошо. Понимаю, что от него ждали большего. Как и то, что когда платят такие деньги, — болельщики хотят видеть голы и вообще классную игру. И Филипп это понимал. Да, не всё получилось, но так бывает», — цитирует Бувача Sport24.