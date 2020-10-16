Клопп: Тьяго и Мане готовы к матчу с «Эвертоном», Кейта и Алисон пропустят встречу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» сообщил, что Тьяго Алькантара и Садио Мане, ранее заразившиеся коронавирусом, готовы принять участие в предстоящем матче.



«У Тьяго и Мане было пять или шесть тренировок. Их физическое состояние оценивается каждый день. Мы наблюдаем, устают ли они больше, чем обычно. Но они действительно хорошо выглядят. Мы никогда никем не рискуем. Парни готовы к матчу.



Алисон выглядит хорошо, но сроки его возвращения на поле я назвать не могу. Кейта не сможет сыграть с „Эвертоном“. Он не готов. Они не сыграют», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч 5-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится завтра, 17 октября. Начало встречи — в 14:30 мск.