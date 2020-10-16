Трахтенберг: Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», но не всё зависело от него

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что защитник «Зенита» Юрий Жирков всегда хотел играть за красно-белых.

«Юра Жирков всю жизнь мечтал играть за „Спартак“ и прилагал усилия, но не его вина, что за „Спартак“ он так и не сыграл. Даже когда мы в Лондоне играли с „Челси“, он меня попросил завести его в раздевалку к Карпину, чтобы поговорить с ним и узнать, когда его возьмут в клуб. Но не всё было в его силах.

Ещё когда Жирков играл в «Тамбове», с детства он болел за «Спартак», — сказал Трахтенберг в видео клубного YouTube-канала.

Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 37-летний Жирков провёл 7 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.