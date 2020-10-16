Форвард «Вольфсбурга» Брекало: Влашич скоро окажется в одном из лучших европейских клубов

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Йосип Брекало поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

«Никола действительно отличный парень, но ещё и фантастический футболист. На мой взгляд, он, безусловно, лучший игрок в чемпионате России, за которым я стал более серьёзно следить как раз из-за него, а также Ловрена, Мора и Уремовича. Он великолепно играет, я верю, что скоро он окажется в одном из лучших европейских клубов.

Никола отлично двигается, у него отличный удар. Мы с ним давно мечтали о моменте, о возможности, когда мы будем играть и станем важной частью сборной. Каждая новая игра для нас — это возможность проявить себя", — цитирует Брекало 24sata.hr.

Влашич перешёл в ЦСКА летом 2019 года из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил права на футболиста. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.