Никола Влашич: я доказал, что могу играть на высшем уровне и обыгрывать кого угодно

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением о своей игре в национальной команде, а также рассказал о целях клуба в текущем сезоне.

«Мне всегда нравилось играть с более сильными соперниками, а не обыгрывать кого-то 4-0 или 5-0. Я испытываю большое уважение к таким звёздам, как Гризманн, Мбаппе, но я всегда был хорошего мнения о себе, могу обыграть кого угодно. Думаю, я доказал, что могу играть на высшем уровне и что мои слова не пусты. Сейчас у сборной есть месяц на подготовку, нам нужно отдохнуть и освежиться.

После 10 туров ЦСКА почти на вершине, «Зенит» всего на два очка впереди. Однако в этом году клуб усилился, и я с большим оптимизмом смотрю на продолжение сезона. Я всегда ставил перед собой самые высокие цели", — цитирует Влашича 24sata.hr.