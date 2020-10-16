Никола Влашич: я доказал, что могу играть на высшем уровне и обыгрывать кого угодно

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением о своей игре в национальной команде, а также рассказал о целях клуба в текущем сезоне.
«Мне всегда нравилось играть с более сильными соперниками, а не обыгрывать кого-то 4-0 или 5-0. Я испытываю большое уважение к таким звёздам, как Гризманн, Мбаппе, но я всегда был хорошего мнения о себе, могу обыграть кого угодно. Думаю, я доказал, что могу играть на высшем уровне и что мои слова не пусты. Сейчас у сборной есть месяц на подготовку, нам нужно отдохнуть и освежиться.
После 10 туров ЦСКА почти на вершине, «Зенит» всего на два очка впереди. Однако в этом году клуб усилился, и я с большим оптимизмом смотрю на продолжение сезона. Я всегда ставил перед собой самые высокие цели", — цитирует Влашича 24sata.hr.
- 16 октября 2020
-
19:21
-
19:12
-
19:01
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:17
-
17:04
-
16:34
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
16:11
-
15:58
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39