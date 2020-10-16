Сёмин — Фарфану: рад, что ты в игре. Это было прекрасно!

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил экс-игрока «железнодорожников» 35-летнего Джефферсона Фарфана с возвращением на поле.



Напомним, Фарфан принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Бразилии (2:4).



«Джефф! Рад, что ты в игре! Это было прекрасно! Здоровья и удачи тебе!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».



Фарфан играл за московский «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка (2019) страны. Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.