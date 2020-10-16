Антон Заболотный: в матче с «Зенитом» хочется показать, что «Сочи» ничем не хуже
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился эмоциями в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Форвард выступал за сине-бело-голубых с 2018 по 2019 год.
«Будет ли матч иметь особое значение? Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов. Естественно, против команды высшего уровня хочется проявить себя и сыграть со всей самоотдачей, показать, что „Сочи“ ничем не хуже. Это очень хороший опыт в любом случае.
Повлияет ли приезд сборников «Зенита»? Думаю, экспертам и тренерам виднее. Может, в разных состояниях приедут ребята, но игра будет очень интересная, 100%", — сказал Заболотный в интервью пресс-службе клуба.
Матч «Зенит» — «Сочи» пройдёт завтра, 17 октября. Начало — в 14:00 мск.
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