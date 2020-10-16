Марк-Андре тер Штеген не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил уверенность, что голкипер Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в матче Примеры с мадридским «Реалом». Напомним, немецкий вратарь продолжает восстанавливаться после операции.
«Не верю, что Марк будет готов к следующей неделе. Точной даты его возвращения на поле нет. Нужно следить за ходом его восстановления», — приводит слова Кумана AS.
За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В минувшем розыгрыше испанской Примеры в 36 матчах пропустил 36 мячей. Контракт игрока действует до лета 2022 года.
Матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 17:00 мск.
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