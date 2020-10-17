Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших центральных нападающих по версии FourFourTwo

FourFourTwo представил рейтинг лучших центральных нападающих.

Возглавил рейтинг нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На втором месте расположился игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Замкнул лидирующую тройку форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В топ-5 лучших центральных нападающих входят нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, которые занимают четвёртое и пятое места соответственно.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски («Бавария»)

2. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

3. Криштиану Роналду («Ювентус»)

4. Ромелу Лукаку («Интер»)

5. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд)

7. Карим Бензема («Реал»)

8. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»)

9. Луис Суарес («Атлетико»)

10. Джейми Варди («Лестер»).