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Минспорта Италии — о Роналду: слава и талант не дают права быть высокомерными и врать

Минспорта Италии — о Роналду: слава и талант не дают права быть высокомерными и врать
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отреагировал на действия нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее игрок заразился коронавирусом, покинул расположение национальной команды и вернулся в Турин. Спадафора предположил, что Роналду нарушил медицинский протокол.

«Известность и талант некоторых игроков не позволяют им быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Напротив, чем больше ты знаешь, тем сильнее должен чувствовать ответственность, чтобы думать, прежде чем говорить что-то и подавать хороший пример.

У меня нет намерения бесконечно рассматривать этот вопрос. Подтверждаю то, что сказал вчера по поводу ухода из отеля некоторых игроков «Ювентуса», основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в здравоохранительные органы Турина.

Не буду вмешиваться. Желаю быстрого возвращения к нормальной жизни», – цитирует Спадафору ANSA.

Министр спорта Италии: Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин
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