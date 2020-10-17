Минспорта Италии — о Роналду: слава и талант не дают права быть высокомерными и врать

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отреагировал на действия нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее игрок заразился коронавирусом, покинул расположение национальной команды и вернулся в Турин. Спадафора предположил, что Роналду нарушил медицинский протокол.



«Известность и талант некоторых игроков не позволяют им быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Напротив, чем больше ты знаешь, тем сильнее должен чувствовать ответственность, чтобы думать, прежде чем говорить что-то и подавать хороший пример.



У меня нет намерения бесконечно рассматривать этот вопрос. Подтверждаю то, что сказал вчера по поводу ухода из отеля некоторых игроков «Ювентуса», основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в здравоохранительные органы Турина.



Не буду вмешиваться. Желаю быстрого возвращения к нормальной жизни», – цитирует Спадафору ANSA.

Министр спорта Италии: Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин