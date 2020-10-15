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Министр спорта Италии: Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин

Министр спорта Италии: Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин
Футбол / Италия 0

Министр спорта Винченцо Спадафора поделился мнением о возвращении в Турин португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

«Думаю, Роналду нарушил медицинский протокол, если только у него не было специального разрешения от органов здравоохранения», — приводит слова Спадафоры Football Italia со ссылкой на Rai Radio 1.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал слова Спадафоры.

«Вам нужно позвонить в Министерство здравоохранения и внутренних дел, чтобы получить объяснения. «Ювентус» придерживается федерального протокола. Я спортивный менеджер, поэтому не знаю, нарушил ли Роналду протокол», — сказал Аньелли.

Напомним, что 35-летний Роналду из-за коронавируса пропустил матч Лиги наций со Швецией (3:0).

Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии
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