Анчелотти: возможно, нас ждет лучший розыгрыш английской Премьер-лиги в истории

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля»



«Мы подходим к этой игре в очень хорошем состоянии. Мы встретимся с одной из самых сильных команд в мире. У меня в распоряжении хороший состав, ребята ведут себя скромно.



Мы лидируем в турнирной таблице, и прямо сейчас все в порядке, но впереди – длинный путь, по ходу которого мы обязательно столкнемся со сложностями. Это будет нашим экзаменом.



«Ливерпуль» остается фаворитом розыгрыша, но многие клубы усилились. Возможно, нас ждет лучший розыгрыш английской Премьер-лиги в истории», – сказал Анчелотти в интервью La Gazzetta dello Sport.



Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится 17 октября на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.

Клопп: Анчелотти – замечательный человек. Это никогда не было секретом